Florin Cîţu: Vom pune în dezbatere publică bugetul pentru 2021 în seara aceasta ori dimineaţă Premierul Florin Cițu a anunțat, la finalul ședinței de Guvern, ca bugetul pentru anul 2021 va fi pus in dezbatere publica miercuri seara sau joi dimineața. Liberalul a spus ca investițiile din acest an vor crește. Totodata, șeful Executivului a mai spus ca in buget sunt prevazuți și banii necesari campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului. „Vom pune in dezbatere publica bugetul pentru 2021, cred ca in seara aceasta ori dimineata. Cresterea economica e de 4,3% cu un PIB nominam de 116 miliarde lei, e cu 7% mai mare ca cel de anul trecut si similar cu cel din 2019. Aproape 3 ani acest PIB… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

