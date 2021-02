Florin Cîţu: Vom pune în dezbatere publică bugetul pentru 2021, cred că în seara aceasta ori dimineaţă „Vom pune in dezbatere publica bugetul pentru 2021, cred ca in seara aceasta ori dimineata. Cresterea economica este estimata pentru 2021 la 4,3% de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, cu un PIB nominal intern brut de 1.116 miliarde lei si aici as vrea sa fim foarte atenti - 1.116 miliarde de ei este cam la fel cu cel de anul trecut si similar cu cel din 2019, deci avem trei ani la rand in care PIB nominal a fost aproape constant. In aceasta perioada, cheltuielile au crescut foarte mult. Deficitul bugetar pe care il estimam este de 7,14 - 7,15 - 7,16, vom vedea, aici inca il calculam exact… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

