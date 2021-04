Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat, luni seara, ca este pentru prima oara cand putem sa vedem sfarsitul pandemiei sau putem sa ne intoarcem la normalitate deoarece avem toate dozele necesare de vaccin. Florin Citu a declarat, luni seara, la TVR1, ca am ajuns la un procent de 20 la suta de persoane…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a anunțat cand se va renunța la obligativitatea portului maștii de protecție in aer liber. Ce este foarte important in acest moment, spune liberalul, este ca oamenii sa se vaccineze. Premierul a spus ca pregatește impreuna cu un comitet interministerial perioada de dupa…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, susține ca salvarea Romaniei poate sa vina doar in urma campaniei de vaccinare. El anunța posibilitatea in care unele restricții sa fie ridicate in localitațile in care 60% din populație este vaccinata. Aceste idei sunt in momentul de fața doar presupuneri și depind…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a anunțat ca este dispus sa discute cu specialiștii din PSD pentru a lua masuri cat mai adecvate pentru a combate pandemia. „Tocmai ca știm ca exista in societate o oboseala dar n-am trecut de pandemie. Am luat aceste masuri și pentru a ne permite sa acceleram…

- Noile masuri de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 sunt aplicabile începând de duminica. Guvernul a adoptat, joi, hotarârea privind noile masuri de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19. Vineri, înainte de publicarea documentului în Monitorul…

- Premierul Florin Citu afirma ca 2 milioane de oameni vor fi vaccinati anti-COVID, pana la sfarsitul lunii martie, in Romania, reprezentand adica 10% din populatie. “Daca mergem cat mai multi sa ne vaccinam, in toamna putem renunta la purtatul mastii“, adauga el. “2 milioane de oameni vaccinati anti-COVID,…

- Raed Arafat a declarat, la Digi24, ca se vor lua masuri suplimentare mai aspre pentru cei care incalca legea si cel mai probabil se va lua in considerare o carantina pe timp de noapte, insa eventuale noi restritii vor fi discutate si aprobate probabil in cursul acestei saptamani. Seful Acesta a mai…

- Raed Arafat sustine ca in vara tarzie din acest an vom incepe sa vedem un debut de normalizare a vieții, cu conditia unui proces de vaccinare corect. Singurul criteriu ca acest lucru sa se intample este sa nu apara o tulpina a coronavirusului care nu raspunde la vaccin, potrivit romaniatv.net In ce…