- Florin Cițu va propune vaccinarea sau testarea tututor bugetarilor. „Vom discuta si in Coalitie si vedem” Florin Citu declara ca toți angajatii din sistemul public, care intra in contact cu cetatenii, ar trebui sa fie vaccinați sau testați pentru COVID-19. El a adaugat ca va propune in coalitia de guvernare…

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata, la Botosani, ca va propune in coalitia de guvernare vaccinarea sau testarea obligatorie a aparatului de stat.Premierul Florin Citu a avut astazi o intalnire cu managerii de spitale din judetul Botosani la Centrul de vaccinare de la Colegiul Tehnic "Gheorghe…

- In condițiile in care valul patru al pandemiei este inevitabil, premierul Forin Cițu a anunțat ca susține vaccinarea sau testarea personalului din invațamant, sanatate sau ordine publica, care intra in contact cu publicul. Aflat intr-o vizita la Botoșani premierul spune ca “ar fi hilar sa inchidem mall-urile,…

- La inceputul lunii septembrie, conform spuselor ministrului Educației, este posibil sa apara o noua legea in ceea ce ii privește pe profesorii care refuza vaccinarea ori testarea COVID-19. Sorin Cimpeanu spune ca decizia va fi luata fara a incalca vreun drept, in ideea protejarii elevilor, caci iși…

- -o disputa in desfasurare despre revenirea copiilor la scoala in Italia in conditiile noului val al pandemiei, ministrul italian al educatiei, Patrizio Bianchi, a sustinut vineri vaccinarea obligatorie a profesorilor, relateaza agentia DPA. ''Nu este o sanctiune, ci o cerinta de baza a reinceperii…

- Premierul nu a mentionat daca bugetarii vor suporta din propriile buzunare costurile cu testarea. De altfel, aceasta idee nu e noua in spatiul public. In Ministerul Sanatații exista un proiect referitor la testarea medicilor care nu doresc sa se vaccineze.Prezent la o conferinta de presa de la Guvern,…

- Intrebat despre vaccinarea anti-coronavirus obligatorie a cadrelor medicale, premierul Florin Cițu a spus ca este de acord cu propunerea care vine de la Ministerul Sanatatii, respectiv cu testarea periodica. Referitor la eventuale restrictii avansate de ministrul Sanatatii, premierul sustine ca sunt…

- Tulpina Delta face ravagii in toate colțurile lumii, astfel autoritațile se gandesc și pun in practica diferite restricții și reguli prin care țin departe aceasta mutație de cetațenii lor. Dupa ce numeroase țari au recurs deja la vaccinarea obligatorie, ei bine, prim-ministrul Florin Citu a marturisit…