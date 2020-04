Florin Citu spune ca, pentru moment, nu se ia in calcul restructurarea aparatului public

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor florin Citu a declarat joi, la Digi24, ca Guvernul nu ia in calcul scenariul taierii de salarii sau pensii, in contextul crizei economice provocate de epidemia de coronavirus. De asemenea, el a mai precizat ca nici despre restructurari in sectorul bugetar nu se discuta in acest…

- Cițu: In acest moment, ne concentram pe a gasi resurse pentru sanatate și a veni cu masuri ca sa pastram capacitatea de productie. Nu discutam restructurarea aparatului de stat Guvernul nu ia in considerare in acest moment o restructurare a aparatului public, iar dupa rezolvarea crizei de sanatate este…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat ca Guvernul nu ia in considerare in acest moment o restructurare a aparatului public, insa dupa rezolvarea crizei de sanatate este timp pentru reforme in domeniul public. Florin Citu precizeaza ca nu exista vreo discutie privind restructurarea aparatului…

- Guvernul nu ia in considerare in acest moment o restructurare a aparatului public, iar dupa rezolvarea crizei de sanatate este timp pentru reforme in domeniul public, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "In acest moment nu exista aceasta discutie. In acest moment toate armele…

- Fostul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, il taxeaza dur pe actualul ministru al Finanțelor, Florin Cițu, pentru modul in care Guvernul a decis amanarea ratelor la banci. Teodorovici susține ca liberalii alcatuiesc ”un Guvern de sclavi ce sta umil cu capul plecat”.Citește și: Streinu…

- Decretul prin care se instituie stare de urgenta prevede un set de masuri menite sa ajute economia Romaniei sa treaca peste criza cauzata de epidemia de coronavirus. Printre acestea, decretul prevede posibilitatea de a plafona preturile la medicamente, echipamente medicale, alimente si servicii de…

- Ludovic Orban sustine ca evolutia cursului de schimb este corelata de scaderile monedelor din regiune. "Evolutia cursului de schimb este o evolutie care este determinata de mai multi factori. Nu exista niciun motiv de neincredere, de panica. dimpotriva. Situatia economica este foarte stabila.…

- Cați bani caștiga omul care gestioneaza banii Romaniei. Ce salariu incaseaza ministrul Finantelor Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, sambata, ca el castiga 12.000 lei lunar, mai putin decat incasa ca senator. "Mi-am limitat salariul, este 12.000 lei. Mi-a scăzut salariul, să ştiţi,…