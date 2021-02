Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu s-a „batut” sambata cu pumnul in piept in legatura cu bugetul, dupa vizita la Bruxelles, acuzand in același timp PSD. Marcel Ciolacu n-a stat pe ganduri și i-a dat o replica aspra. Premierul a vorbit despre discuția pe buget de la Bruxelles, spunand totodata ca nu este dispus sa…

- Premierul Florin Citu a afirmat sambata ca a primit felicitari la Bruxelles pentru modul cum a fost pregatita campania de vaccinare in Romania si a precizat ca in martie tara noastra va primi 2,4 milioane de doze de vaccin. "Am prezentat situatia din Romania, cum ne-am pregatit campania de vaccinare,…

- Premierul Florin Cițu a afirmat sambata ca Romania nu va achiziționa vaccinuri anti-Covid din Rusia sau China, ci s-a oferit sa produca in țara la seruri ale companiilor cu care UE a incheiat contracte de furnizare, informeaza News.ro . Intrebat daca țara noastra a inițiat negocieri pentru vaccinul…

- Premierul Florin Cițu i-a transmis omologului sau olandez Mark Rutte, ca „Romania este, fara indoiala, pe deplin pregatita pentru a intra in zona Schengen”. „In cursul zilei de ieri am avut o convorbire telefonica cu Prim-ministrul Țarilor de Jos, Mark Rutte. Am analizat perspectivele promițatoare ale…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca se inregistreaza o scadere a numarului de cazuri si o scadere si a procentului de pozitivare in cazul pandemiei COVID-19 in Romania. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar…