Florin Cițu susține ca a fost deranjat de imaginile aparute in presa de la Spitalul Foișor din București. Mai mulți pacienți au fost externați sau transferați la alte unitați medicale astfel incat spitalul sa devina unul suport Covid-19. Modalitatea in care a fost pusa in practica operațiunea a scandalizat o țara intreaga: noaptea, la temperaturi […] The post Florin Citu, raspuns misterios la intrebarea: "Il veti remania pe Vlad Voiculescu?" first appeared on Ziarul National .