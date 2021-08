Radu Oprea, purtatorul de cuvant al PSD, susține ca guvernanții sunt ipocriți atunci cand dau vina pe social-democrați in scandalul facturilor mari la energie și gaze.Radu Oprea a afirmat ca PSD a propuns și un amendament in Senat ca legea consumatorului vulnerabil sa intre in vigoare mai rapid, din acest an, numai ca partidele coaliției de guvernare s-au opus. Senatoru lPSD i-a acuzat pe premierul Florin Cițu și pe miniștri ca nu au facut nimic pentru a impiedica majorarile de preț atat de mari.„E foarte jalnica aceasta opoziție de la Putere și, daca ar fi fost corect, dl Ungureanu (Emanuel Ungureanu,…