Florin Cîțu, pus la zid de Orban: Se crede SUPERMAN. Are nevoie de ajutor! Ludovic Orban il pune la zid pe Florin Cițu. Acesta l-a criticat pe premier dupa ce s-a postat pe Instagram drept “Superman”, dupa ce a aruncat tara in criza, iar romanii sunt loviti de scumpirile uriase la energie si alimente. Totodata, el a mai adaugat ca premierul este vizat de o motiune de cenzura si are nevoie de ajutor. Orban spune in același timp despre candidatura lui Citu la sefia PNL, ca este o ofensa adusa la adresa fostilor lideri ai partidului. “Ce m-a frapat foarte tare e ca l-am vazut ieri, mi se pare, Superman. Cred ca aici e totusi nevoie de o anumita profesie care sa rezolve… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

