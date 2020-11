Stiri pe aceeasi tema

- "FOARTE IMPORTANT! Sursele de finanțare pentru prgramul de guvernare al PSD 2021 - Acord FMI negociat inca din Septembrie 2019- 261 modificari ale codului fiscal- introducere supraaciza carburant- impozitarea tutror veniturilor bisericii- supraimpozitarea…

- Social – democrații ar fi dorit, inca de anul trecut, taxarea bisericilor, a pensiilor și o majorare a poliței de Raspundere Civila Auto (RCA). Toate acestea ar fi fost cuprinse intr-un document despre care a vorbit, miercuri, Florin Cițu, actualul ministru al Finanțelor Publice. Intr-o postare video…

- „Ciolacu si gasca lui sunt vinovati si trebuie sa plateasca pentru subminarea economiei nationale! In primele zile ale noului Parlament voi cere comisie de ancheta parlamentara pentru executia bugetara in perioada 2017-2019. Raportul final merge direct la DNA. In perioada 2017-2019 Romania a fost singura…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca, in medie, datoria publica a tarilor membre UE creste cu 20 puncte procentuale in 2020, in timp ce in Romania datoria publica creste cu doar 7 puncte procentuale. Acesta afirma ca Romania a plecat „cu un handicap major” in lupta cu pandemia care…

- ”In medie, datoria publica a tarilor membre UE creste cu 20 puncte procentuale in 2020. Prin comparatie in Romania datoria publica creste cu doar 7 puncte procentuale. Asta desi socul care a lovit economia globala a lovit cu aceeasi intensitate si Romania. Datoria publica creste pentru ca in toate tarile…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, afirma ca PSD nu s-a schimbat: „Este tot PSD-ul lui Dragnea, Tudose, Dancila, Valcov, Grindeanu care are un singur obiectiv- sa omoare sectorul privat”. „PSD -ul nu...

