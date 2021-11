Florin Cîțu pierde FUNCȚIILE POLITICE? Cu ce rămâne după ce nu va mai fi premier Exista tensiuni mari in PNL, iar una dintre cele mai mari o reprezinta pierderea funcției de premier a lui Florin Cițu. Surse din PNL au declarat pentru news.ro ca au loc o serie de discutii tensionate in ultimele zile in contextul luarii deciziei cu privire la partenerul de guvernare: PSD sau USR. Același surse spun ca presedintele Iohannis continua sa preseze pentru o alianta cu PSD, mai multi lideri liberali spunand in partid ca au fost sunati de seful statului in acest sens. Alti lideri PNL spun insa ca nu au existat telefoane din partea presedintelui Iohannis, iar pe cei care sustin ca au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca Nicolae Ciuca va fi premier intr-un guvern cu PSD, liderii PNL discuta scenarii care sa nu duca la scindarea partidului și ii sugereaza lui Florin Cițu sa fie președintele Senatului, au declarat, pentru Mediafax, surse politice din randul liberalilor. Mai mulți lideri PNL sunt nemulțumiți de posibilitatea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti, referitor la negocierile pentru formarea guvernului, ca ''absolut toate variantele sunt în discutie''. Întrebat, la sediul central al PSD, daca exclude sustinerea unui guvern minoritar sau daca social-democratii…

- Discuțiile pentru formarea unei majoritați in Parlament care sa susțina Guvernul Ciuca au intrat in impas, dupa ce negocierile dintre PSD și PNL au eșuat. Liderii celor doua partide au avut, duminica, o intalnire la o vila de protocol din București, in prezența premierului desemnat, insa, potrivit unor…

- Deși inițial liderii politici vorbeau despre o învestire a cabinetului Ciuca la începutul saptamânii, negocierile stagneaza dupa ce au aparut tensiuni în interiorul PSD și PNL. Liderii celor doua partide încearca sa-și convinga oamenii sa-l susțina pe premierul desemnat…

- La intalnirea de la Cotroceni dintre președintele Klaus Iohannis, Florin Cițu și cei patru prim-vicepreședinți s-a hotarat ca noul premier desemnat va fi Nicolae Ciuca, potrivit surselor politice. Potrivit surselor politice, președintele Klaus Iohannis le-ar fi transmis lui Florin Cițu și celor patru…

- Nicolae Ciuca (ministrul Apararii) si Lucian Bode (ministrul de Interne) sunt variantele pe care presedintele Klaus Iohannis le ia in calcul pentru rolul de premier de sacrificiu, sustin surse din conducerea PNL pentru News.ro. Premierul desemnat de Iohannis se va retrage inaintea votului de investire…

- Informația vine in contextul in care cei doi lideri ai USR Plus, Dan Barna și Dacian Cioloș, au anunțat vineri seara semnarea unei moțiuni de cenzura impotriva guvernului, impreuna cu AUR. Pe de alta parte, Dacian Cioloș a precizat ca in ultimele zile, pe fondul crizei guvernamentale profunde, mai mulți…