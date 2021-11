Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii se reunesc joi, intr-o sedinta a Biroului Executiv, in sistem videoconferinta. Sedinta vine dupa ce negocierile dintre PNL, PSD si UDMR pentru formarea unui nou Guvern s-au blocat din cauza nominalizarii premierului. Biroul Executiv al PNL se va reuni in sedinta, joi, la ora 14.00, in sistem…

- PNL s-a reunit, marți seara, in ședința Biroului Executiv pentru a vota daca sunt sau nu de acord cu varianta premierului prin rotație. In plus, liberalii vor sa decida și pe cine vor susține pentru funcția de premier, in cazul in care negocierile cu PSD se finalizeaza zilele acestea și se ajunge la…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca și Florin Cițu, alaturi de cațiva membri ai conducerii PNL s-au intalnit, joi seara, la Guvern, intr-o ședința de urgența, pentru a pune la punct programul de guvernare al Cabinetului Ciuca. UPDATE ORA 19 Ședința conducerii PNL s-a mutat la Vila Lac, unde premierul desemnat…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca și Florin Cițu, alaturi de cațiva membri ai conducerii PNL s-au intalnit, joi seara, la Guvern, intr-o ședința de urgența, pentru a pune la punct programul de guvernare al Cabinetului Ciuca. La ședința participa și vicepremierul Kelemen Hunor, președintele UDMR. Din…

- Florin Cițu, președintele PNL a declarat, joi, dupa consultarile cu Klaus Iohannis, ca a renunțat sa mai fie nominalizat ca premier din partea PNL: “Eu am avut propunerea ca Nicolae Ciuca sa fie premier, ca sa deblocam cat mai repede aceasta criza politica”. “Este o propunere pe care eu am facut-o in…

- O serie de stenograme ale discuțiilor purtate, joi dimineața, de liderii PNL, in ședința Biroului Executiv al partidului arata ca echipa de susținatori a lui Florin Cițu insista pana in ultimul moment pentru nominalizarea acestuia ca premier, in ciuda evidențelor care demonstreaza clar ca nu ar reuși…

- Echipa care l-a susținut pe Florin Cițu a caștigat toate funcțiile de conducere din Biroul Executiv al PNL. Lista este deschisa de Rareș Bogdan, Iulian Dumitrescu, Gheorghe Flutur și Lucian Bode, noii prim-vicepreședinți ai formațiunii. De altfel, toți candidații din echipa lui Flroin Cițu au caștigat…

- Florin Cițu ia avant in PNL și convoaca pentru a doua ora, peste capul președintelui de partid Ludovic Orban BPN al PNL. Ședința la care au fost convocați liberalii va avea loc azi, 2 septembrie la ora 11.00, prin videoconferința. Temele de discuție vor fi cu certitudine legate de criza profunda din…