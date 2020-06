Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea economica inregistrata de Romania in primul trimestru al acestui an reduce foarte mult probabilitatea unei recesiuni tehnice in Romania in 2020, a declarat, vineri seara, ministrul Finantelor, Florin Citu. "In T1 am reusit sa eliminam dintr-o data toate acele scenarii apocaliptice pe care…

- Romania a inregistrat o creștere economica pe primul trimestru, in timp ce inflația nu mai este cea mai mare din Uniunea Europeana, a declarat Florin Cițu, ministrul Finanțelor, in Parlament.Oficialul a mai spus ca țara noastra nu mai este campioana inflației in Uniunea Europeana.”Toți romanii trebuie…

- Deputatul PSD Lucian Romascanu spune ca cel mai rau lucru pe care l-a facut ministrul Finantelor, Florin Citu, a fost sa promita un plan de relansare economica abia dupa terminarea starii de urgenta, precizand ca firmele trebuie sa stie de pe acum planurile Guvernului.

- Iohannis participa la videoconferinta membrilor Consiliului European #Covid Arhiva Foto: presidency.ro La aceasta ora este programata o videoconferința a membrilor Consiliului European pe tema masurilor privind gestionarea pandemiei de COVID-19, la care participa și președintele Klaus Iohannis.…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi, la videoconferinta Consiliului European pe tema masurilor privind gestionarea pandemiei COVID-19. Este cea de-a patra videoconferinta pe aceasta tema a liderilor statelor si guvernelor din Uniunea Europeana. Inaintea ședinței, președintele a declarat ca va…

- Intreprindere mici și mijlocii afectate de epidemia de coronavirus vor putea primi credite garantate de stat, cu dobanda subvenționata, scrie Economica.net. Sumele se ridica la 10 milioane de lei daca utilizeaza banii pentru investiții sau 5 milioane de lei daca folosesc banii drept capital de lucru.…

- Economia Romaniei va avea nevoie, daca ultimele estimari privind cresterea economica in Uniunea Europeana se adeveresc, de un pachet substantial de resurse financiare, de cel putin 1% din PIB, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu. "Daca estimarile facute in aceste zile pentru cresterea economica…