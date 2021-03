Florin Cîţu: Ne gândim să prelungim scutirea, până la vară, de la plata impozitului specific pentru sectorul HoReCa „Impozitul specific nu a fost platit si nu se plateste pana in martie anul acesta, incepand cu starea de urgenta si pana in martie anul acesta, si pentru ca sunt restrictii in continuare ne gandim sa prelungim lucrul acesta, deci impozitul specific pentru acest sector nu a fost platit. Autoritatilor locale, printr-o ordonanta, li s-a dat voie sa reduca chiria, la cerere, pana la 50%. A existat IMM Invest si v-am spus, intre primele 3-4 domenii erau restaurante si domeniul respectiv. Somajul tehnic si, dupa aceea, masura de plata a 41,5% din salariu pentru cei care sunt tot din somaj tehnic, tocmai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Premierul Florin Citu a declarat ca guvernantii iau in calcul ca masura privind neplata impozitului specific de catre domeniul HORECA sa fie prelungita pana la vara, adaugand ca asteapta o propunere de la Ministerul de Finante in acest sens. „Impozitul specific nu a fost platit si nu se plateste pana…

