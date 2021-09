Stiri pe aceeasi tema

- La Congresul PNL din 25 septembrie din București, daca rata de infectare in Capitala va depasi, pe 25 septembrie, trei cazuri la mia de locuitori, delegații vor fi obligați sa aiba certificat verde, a declarat, vineri, cu o saptamana inainte de alegerile interne, premierul Florin Cițu. Contracandidatul…

- Delegatii la Congresul Partidului National Liberal (PNL) vor putea participa la lucrari doar cu certificatul verde COVID, daca rata de infectare in Capitala va depasi, pe 25 septembrie, trei cazuri la 1.000 de locuitori, a anuntat, vineri, la Targu Mures, premierul Florin Citu. "Este exact…

- Romania poate impune „Certificatul verde” Covid. Aceasta idee se discuta, astazi, intr-o ședința a Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Ședința CNSU se desfașoara joi, 16 septembrie 2021, sub conducerea premierului Florin Cițu. The post Romania poate impune „Certificatul verde” Covid…

- Desfasurarea activitatilor economice in functie de rata de incidenta Foto: captura video. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - La Guvern, premierul Florin Cîtu a declarat ca nu doreste sa mai închida activitatile economice în cazul în care rata de incidenta a cazurilor…

- „O sa fie operational si o sa fie exact ca în alte tari, o sa calatoreasca cu certificatul verde, exact în conditiile care sunt scrise acolo. Am avut o întâlnire cu secretarul general adjunct al Guvernului care se ocupa de aceste certificate,…

- Certificatul verde digital pentru COVID va fi operational de la 1 iulie, a declarat premierul Florin Citu. ‘O sa fie operational si o sa fie exact ca in alte tari, o sa calatoreasca cu certificatul verde, exact in conditiile care sunt scrise acolo. Am avut o intalnire cu secretarul general adjunct al…

