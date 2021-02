Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul Guvernului este in curs de elaborare un proiect privind limitarea numarului de membri in Consiliile de administratie, dar si a numarului de CA-uri din care o persoana poate face parte. Precizarile au fost facute de premierul Florin Cițu, joi seara. „Este un proiect deja la care lucrez cu…

- „In mandatul de ministru al Finantelor Publice, Florin Citu, a incercat sa reduca salariile atat la CEC, cat si la EximBank, fiind insa blocat de acest sistem pe care incerca sa-l modifice. Astfel, aduc in prim-plan problematica numarului mare de persoane aflate in diverse consilii de administratie.…

- Judecatorii CCR au respins, miercuri, sesizarea Guvernului cu privire la legea pentru aprobarea rectificarii bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, care prevad, printre altele, majorarea cu 40% a punctului de pensie, au declarat pentru Mediafax surse oficiale. Judecatorii…

- Unul dintre subiectele zilei este formarea noului Guvern de catre PNL, USR-PLUS și UDMR. Pentru aceasta, insa, trebuie nominalizat un prim ministru, care va fi desemnat de președintele Klaus Iohannis. I-am intrebat pe brașoveni pe cine prefera ca prim ministru, dintre persoanele vehiculate in spațiul…

- Discuțiile intre echipele de negociere ale PNL, USR PLUS și UDMR reunite sambata la Vila Lac pentru a imparți funcțiile in Guvern și la varful Parlamentului, sunt blocate de cateva ore din cauza ca cei de la USR PLUS pun o condiție fara de care ei nu accepta sa se mearga mai departe: sa primeasca funcția…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste la acesta ora cu premierul propus de PNL, Florin Citu, Ludovic Orban, Dacian Ciolos, Dan Barna si Kelemen Hunor, potrivit unor surse politice citate de G4Media.ro

- Vicepreședinte USR-PLUS Catalin Drula spune ca alianța va merge la Cotroceni cu Dacian Cioloș propunere de premier și ca a luat act de votul liberalilor în ceea ce-l privește pe Florin Cîțu, propus pentru postul prim-ministru. El a subliniat ca USR-PLUS nu a avut pâna accum nicio discutie…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, se pare ca este propunerea PNL pentru funcția de premier, potrivit unor surse de la varful partidului. Conducerea PNL urmeaza sa valideze in ședința aceasta propunere. Ludovic Orban, liderul PNL, a avut miercuri, 9 decembrie, o discuție cu Klaus Iohannis, prezentandu-i…