Florin Citu, in vizita la Spitalul modular de la Pipera. Cand va deveni functional. Cate paturi cu oxigen pentru bolnavii COVID va avea

- Premierul interimar Florin Citu a vizitat, duminica, spitalul modular Pipera pentru a verifica stadiul lucrarilor si a anuntat ca, incepand de marti, primii aproximativ 100 de pacienti, bolnavi de COVID-19, vor putea fi ingrijiti aici. "Am fost sa verific stadiul lucrarilor de la spitalul…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a fost intr-o vizita fulger la Spitalul modular COVID-19 din Pipera. Acesta spera ca unitatea medicala sa primeasca pacienți incepand de marți. ”Am venit in vizita sa vedem etapa in care este spitalul. De marți speram ca o sa inceapa sa primeasca pacienți. Concentratoarele (n.r.…

- Rata de infectare COVID-19 a urcat in capitala la 12,65 de cazuri la mie Rata de infectare cu coronavirus a urcat în capitala la 12,65 de cazuri la mia de locuitori, potrivit Direcției de Sanatate Publica. Este de 10 ori mai mult fața de acum o luna. Situația epidemiologica…

- Romania urmeaza sa primeasca sprijin extern pentru a gestiona valul 4 CoVID România urmeaza sa primeasca sprijin international pentru a gestiona valul 4 de infectari cu coronavirus, care a crescut îngrijorator presiunea pe spitale. În prezent, sunt discutii pentru…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica din Iasi, Vasile Cepoi, sustine ca in spitalele iesene nu mai sunt locuri nici macar pentru pacientii COVID care nu au nevoie de oxigen, in timp ce bolnavii care necesita internare la ATI stau in ambulante in curtea spitalelor pana apare un loc liber.

- In cursul acestei saptamani vor fi operaționalizate doua spitale care vor fi trecute exclusiv pentru tratarea Covid, este vorba de spitalul Malaxa, care are 100 de paturi din care 9 ATI și 40 de paturi cu oxigen și spitalul Sfantul Ioan, cu 200 de paturi din care 15 ATI, a anunțat marți ministrul Cseke…

- La Spitalul Victor Babeș din Timișoara a fost deschisa o secție de Pre-terapie pentru bolnavii de Covid. Decizia a fost luata ca urmare a creșterii numarului de pacienți cu forme severe in condițiile in care numarul de paturi de ATI este mic. „Creșterea accentuata a numarului de pacienți cu forme severe…

- Dupa ce joi s-a atins capacitatea maxima de ocupare a paturilor ATI in județ, fostul prefect al Timișului și directorii spitalelor au conceput un plan de funcționare, prin creșterea numarului de paturi disponibile in spitale. Spitalul modular de pe stadionul CFR va funcționa la capacitate maxima, iar…