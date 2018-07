Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Florin Citu a afirmat vineri ca Liviu Dragnea a furat de la israelieni titlul proiectului "Start-up Nation", desi a fost avertizat sa nu o faca, fiind o marca inregistrata. Potrivit acestuia, israelienii sunt acum ingrijorati ca esecul initiativei Romaniei ar putea fi asociata…

- Senatorul PNL Florin Citu a afirmat ca PSD si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, au mintit cand au sustinut ca nu se grabesc sa aprobe proiectul care ii obliga pe romanii din Diaspora sa justifice sumele de peste 2.000 de euro trimise in tara, Guvernul adoptand documentul in sedinta de joi.…

- Senatorul PNL Florin Citu critica programul anuntat de Guvern prin care vor fi acordate credite fara dobanda, garantate de stat, mai multor categorii de persoane, afirmand ca este o idee "tampita" care poate face mult rau Romaniei. Presedintele Comisiei Economice din Senat mai spune ca Executivul…

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat miercuri ca guvernul nu are bani de pensii si salarii, se imprumuta zilnic, dar propune credite fara dobanda pentru 8 milioane de romani. "Am auzit si de noua minciuna a PSD - credite fara dobanda pentru 8 milioane de romani. Guvernul asta nu are bani…

- Senatorul PNL Florin Citu acuza PSD de minciuna, pentru ca ar fi informat Comisia Europeana ca va suspenda contributiile la Pilonul II de pensii. Liberalul publica un extras dintr-un document atribuit CE, in care se arata ca Guvernul de la Bucuresti ar fi informat de la inceputul lunii aprilie Execuvitul…

- In Raportul Comisiei Europene transmis Consiliului European și publicat in urma cu doua zile, reprezentanții CE admit ca au fost informați de autoritațile romane cu privire la mutilarea Pilonului II de pensii. O astfel de masura ar reduce deficitul fiscal pe termen scurt, insa caștigul fiscal s-ar…

- Senatorul PNL, Florin Citu, a transmis, miercuri, pe Facebook, ca actualul buget nu are inclusi banii pentru pensii si salarii, ca Guvernul traieste pe datorie, imprumutandu-se lunar pentru a plati cheltuielile actuale ale tarii.

- Cele mai sarace regiuni din Romania, Polonia, Ungaria si Bulgaria vor fi in medie mai bogate decat "regiunile cu crestere redusa" din Italia, Spania, Portugalia si Grecia, pana in 2025, daca vor continua tendintele din ultimul deceniu, se arata intr-un studiu al Bancii Mondiale (BM).