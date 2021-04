Florin Cițu îi răspunde Andreei Moldovan: Nu se pune problema unei carantine de 2 săptămâni "Am avut o discuție cu doamna secretar de stat și ea ne dadea un exemplu teoretic, nu era o propunere in acest sens. Anul trecut toate discuțiile se invarteau in jurul acestor 2 saptamani de izolare. (...) Nu luam in calcul o noua carantinare, eu m-am opus din primul moment. Nu va exista in Romania un lockdown generalizat, nu va exista nicio carantinare. Pe de alta parte, este foarte important sa ințelegem ca relaxarea restricțiilor, de la 1 iunie, se pot intampla doar daca luam aceste masuri", a afirmat premierul Florin Cițu.Miecuri dimineața, Andreea Moldovan a afirmat, la un post de radio,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- „Nu luam in calcul o carantinare. M-am opus din primul moment: am spus ca nu va exista un lockdown in Romania generalizat, nu va exista nicio carantinare, mergem, asa cum vedeti, in directia relaxarii economiei, dar cu aceasta conditie, sa ne vaccinam cu totii. 1 iunie se poate intampla doar daca ne…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, faptul ca ar putea ca in urmatoarele saptamani nu o sa aiba loc un lockdown generalizat, ci vrea ca guvernantii sa mearga spre relaxarea restrictiilor. Precizarea vine dupa ce secretarul de stat de la Sanatate, Andreea Moldovan, a vorbit de posibilitatea unei…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, la Guvern, ca nu va exista in Romania o noua carantina naționala, așa cum a propus secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan. „Am avut o discutie cu dna secretar de stat. Vva dadea un exemplu teoretic. Nu era o propunere in acest…

- „Eu sunt cel care a propus revenirea la școala dupa ce se face acest test. Testele non-invazive erau propunerea mea, am facut aceasta propunere dupa ce am consultat specialiștii care mi-au spus foarte clar ca nu exista o diferența. Dar e adevarat ca in Romania ele nu sunt in metodologia INSP, dar trebuie…

- Ministerul Sanatatii nu are baza legala pentru achizitionarea testelor rapide pentru scoli, a afirmat ministrul Vlad Voiculescu, potrivit Agerpres. „Ministerul Sanatatii nu are cadrul normativ pentru a achizitiona teste pentru scoli, de exemplu, sau pentru orice alta unitate in afara de unitatile din…

- „Eu sunt cel care a propus revenirea la școala dupa ce se face acest test. Testele non-invazive erau propunerea mea, am facut aceasta propunere dupa ce am consultat specialiștii care mi-au spus foarte clar ca nu exista o diferența. Dar e adevarat ca in Romania ele nu sunt in metodologia INSP, dar trebuie…

- "Am avut o discuție cu șeful Corpului meu de control, in aceasta dimineața (luni - N.R.), se autosesizeaza sa vada daca a fost respectata toata legislația, avizele daca au fost date și vom vedea. Este vorba despre publicarea unor informații care țin de mai multe instituții si trebuia sa existe avizul…

- Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, acuza Guvernul condus de Florin Cițu ca a dus Romania la „groapa austeritații". Firea invoca scrisoarea oficiala de la Comisia Europeana. Incompetența lor o vor plati toți copiii și nepoții noștri! Guvernul va cadea, cat de curand, dar faptele grave impotriva…