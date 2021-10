Președintele PNL, Florin Cițu, a transmis miercuri, dupa ce premierul desemnat Dacian Cioloș a picat votul de investitura din Parlament, ca „soluția este un nou guvern format in jurul Partidului Național Liberal”, iar formațiunea sa este deschisa sa discute formarea noului guvern cu toate partidele parlamentare in afara de AUR. „Romania are nevoie urgenta de un guvern cu puteri depline, iar soluția este un nou guvern format in jurul Partidului Național Liberal. Asiguram deja guvernarea interimara a țarii, impreuna cu partenerii de la UDMR, iar trecerea spre un guvern cu puteri depline, avand in…