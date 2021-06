Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 1 și Romprest trebuie sa-și respecte obligațiile asumate prin contractele semnate, a afirmat premierul Florin Cițu intr-o conferința de presa la Guvern. „Este important ca toti cei care au avut contracte semnate sa le respecte, si de o parte si de alta. Contractele trebuie respectate,…

- „Lucrurile sunt complicate, nu știu daca intervenția mea e salutara. Cert este ca acele contracte trebuie respectate. Cetațenii nu trebuie sa sufere din cauza unei dispute in instanța. Nu este un lucru in regula. Garda de Mediu trebuie sa-și faca datoria, sa verifice, sa mearga in forța și daca gasește…

- Clotilde Armand a facut, miercuri, noi declarați cu privire la scandalul gunoaielor din Sectorul 1. Edilul spune ca cere in continuare instituirea starii de alerta in sectorul pe care il conduce și ca firma Romprest șantajeaza autoritațile, „lucru total neacceptabil”. Primarul Sectorului 1 a declarat,…

- Telespectatorii noștri ne-au trimis mai multe imagini cu munții de deșeuri formați in jurul blocurilor. Clotilde Armand susține ca tot ceea ce se intampla are la baza un șantaj mafiot, iar Primaria Sectorului 1 urmeaza sa ceara ridicarea licenței de funcționarea a Romprest. Pe de alta parte, pefectul…

