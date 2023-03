Florin Cîţu a depus un proiect de lege care le face viața mai ușoară chiriașilor Senatorul PNL Florin Citu a depus in Parlament un proiect de lege pentru reducerea impozitului pe dividende de la 8% la 5% si a pragului de plata a contributiei de sanatate de la 24 de salarii minime la 12 salarii minime, in cazul veniturilor din chirii. „Am depus proiectul de lege pentru reducerea impozitului pe dividende de la 8% la 5% si pentru reducerea pragului de plata a contributiei de sanatate de la 24 de salarii minime la 12 salarii minime in cazul veniturilor din chirii. Solutia liberala pentru economie inseamna taxe putine si mai mici, colectare mai buna si reducerea cheltuielilor de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Am depus proiectul de lege pentru reducerea impozitului pe dividende de la 8% la 5% si pentru reducerea pragului de plata a contributiei de sanatate de la 24 de salarii minime la 12 salarii minime in cazul veniturilor din chirii. Solutia liberala pentru economie inseamna taxe putine si mai mici, colectare…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, a depus un proiect de lege prin care s-ar anula efectele OUG 16/2020, masura promovata de PSD. Legea lui Florin Cițu prevede reducerea impozitului pe dividende de la 8% la 5% și pentru reducerea pragului de plata a contribuției de sanatate de la 24 de salarii minime la…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la Parlament, ca lucrarile de adancire a canalului Bastroe, efectuate de ucraineni „categoric afecteaza” Delta Dunarii și ca Ucraina trebuie „sa intre in legalitate cat mai repede”, dar ca acest lucru nu influențeaza ajutorul oferit de Romania in contextul…

- Senatorul PNL Florin Citu face apel, miercuri, la colegii din PNL sa lase orgoliile deoparte si sa voteze proiectul de lege pentru reducerea contributiilor cu 5%. „Datoram acest lucru romanilor”, spune fostul premier. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Parlamentarii PNL Florin Citu, Dan Vilceanu si Gheorghe Pecingina au depus in Parlament un proiect de lege pentru reducerea contributiilor cu 5-. Fostul premier Citu spune ca acum vom vedea cine sustine cu adevarat reducerea taxelor pe forta de munca si cine a intrat in campanie electorala. Dan Vilceanu…

- Fostul premier și președinte PNL, Florin Cițu, a transmis ca „tranșa 2 din PNRR intarzie”, iar „responsabilii trebuie sa plateasca”.„Tranșa 2 din PNRR intarzie. Sa fim cinstiți. La cum arata proiectul de lege al pensiilor de serviciu, cred ca trebuie sa ne luam adio de la acești bani. Fara tranșa 2…

- Un proiect de lege, aflat pe ultima suta de metri in Parlament, ar urma sa le aduca mai mulți bani in buzunare pensionarilor din Romania.Un milion de pensionari ar urma sa scape de... Citește AICI cine sunt pensionarii care ar urma sa SCAPE DE IMPOZIT, in urma unui proiect de lege aflat pentru decizia…

- ”Guvernul si INS ne spun ca Romania a intrat in RECESIUNE in trimestrul 3. Astazi INS a aratat ca pentru a scoate crestere reala in trimestrul 3 a trebuit sa estimeze DEFLATIE de 1.2% in trimestrul 3 fata de trimestrul 2”, scrie fostul premier pe Facebook. Florin Citu arata ca, ”pentru a ASCUNDE recesiunea…