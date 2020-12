Florin Cârciumaru ar fi reprimit în PSD, deși a trecut la Pro România Fostul lider al PSD Gorj, Florin Carciumaru, ar fi reprimit in partid, daca ar decide sa revina. Este opinia vicepreședintelui PSD Gorj, Cristinel Rujan, proaspat ales senator. Florin Carciumaru, senator in funcție, a decis sa plece din PSD cu doar cateva zile inaintea scrutinului din data de 6 decembrie. Motivul a fost legat de faptul ca ex-primarul nu s-a mai regasit pe listele de candidați de la social-democrați. Alegerea parlamentarului nu a fost deloc una inspirata, avand in vedere ca Pro Romania nu a realizat pragul de 5% pentru a intra in parlament și nu mai are viitor pe scena politica.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

