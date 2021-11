Stiri pe aceeasi tema

- Steven Gerrard (41 de ani) a fost numit oficial pe banca celor de la Aston Villa. Asfel, Ianis Hagi și Rangers raman, pentru moment, fara antrenor. Gerrard, care il inlocuiește pe proaspat demisul Dean Smith, a declarat: „Aston Villa e un club cu o istorie bogata, cu multa tradiție in fotbalul englez,…

- Leo Grozavu, fostul tehnician de la Sepsi și FC Botoșani, a fost invitatul lui Costin Ștucan la GSP LIVE. Tehnicianul de 54 de ani l-a analizat pe mijlocașul Olimpiu Moruțan (23 de ani), care are evoluții apreciate la Galatasaray, echipa la care a ajuns in aceasta vara. Leo Grozavu a laudat calitațile…

- Titular in partida Rangers - Brondby 2-0, Ianis Hagi a facut un pas important spre calificarea in „16-imile” de finala din Europa League. La finalul partidei, Ianis i-a oferit un cadou de neuitat unui copil din tribune. La puțin timp dupa fluierul de final al partidei, Ianis i-a daruit tricoul sau unui…

- Selectionerul nationalei under 21, Florin Bratu, a decis sa completeze lotul cu Marian Serban (Chindia Targoviste), dupa refuzul lui Radu Dragusin, potrivit news.ro. Serban are 21 de ani si este mijlocas ofensiv. Radu Dragusin a refuzat convocarea la nationala under 21 pentru actiunile…

- Radu Dragușin (19 ani, fundaș central) a refuzat convocarea la naționala de tineret. Florin Bratu (41 de ani), selecționerul Romaniei U21, a comentat decizia fotbalistului de a nu se prezenta la „naționala”. Romania U21 - Suedia U20 se joaca joi, 7 octombrie, de la ora 21:00.Romania U21 - Mexic U21…

- Sparta Praga - Rangers 1-0. Circa 10.000 de copii, cu varste pana-n 14 ani, acceptați pe un stadion inchis tocmai din cauza unui caz de rasism petrecut in preliminariile Ligii Campionilor, l-au abuzat rasial pe colegul lui Ianis, Glen Kamara. Florin Nița a caștigat, joi seara, duelul cu Ianis Hagi,…

- Ianis Hagi (22 de ani), mijlocașul lui Rangers, a fost intrebat despre un eventual transfer in Serie A, la AS Roma. Ianis Hagi a revenit cu pofta de joc dupa pauza forțata de coronavirus. A deblocat meciul cu Livingston, pasand decisiv pentru reușita de 1-0, la doar 3 minute de la introducerea pe teren.…

- La debutul pentru Crystal Palace, Odsonne Edouard (23 de ani) a inscris doua goluri, ajutandu-și echipa sa obțina o victorie rasunatoare cu Tottenham, scor 3-0. In ultimele ore ale perioadei de mercato din Premier League, Crystal Palace l-a cumparat pe Odsonne Edouard, atacant nascut in Guiana Franceza.…