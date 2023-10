Stiri pe aceeasi tema

- Importurile de cereale din Ucraina si Republica Moldova vor fi permise doar fermierilor si procesatorilor romani si vor fi posibile doar pe baza de licenta, a anuntat miercuri ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

- Starea de urgența pe teritoriul Republicii Moldova a fost prelungita cu inca 60 de zile, incepand cu 2 octombrie 2023. Proiectul a fost votat de deputați. Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Adrian Efros, a argumentat de la tribuna Parlamentului ca necesitatea prelungirii starii de urgența este motivata…

- Romania a solicitat Comisiei Europene prelungirea restrictiilor pentru importurile de cereale din Ucraina pana la sfarsitul acestui an, introducerea de doua noi produse in lista, dar si acordarea unui sprijin pentru fermierii romani de 30 euro/pe tona pentru exportul cerealelor din Romania, a declarat…