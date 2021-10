Stiri pe aceeasi tema

- Floarea Dragomir, cunoscuta și ca Floricica Dansatoarea, s-a vaccinat anti-Covid. Anunțul l-a facut intr-un video pe TikTok, in care apare alaturi de cainele sau, scrie Digi24. „Mai, oameni buni, eu m-am vaccinat. Johnson. Ce o vrea Dumnezeu. Ori sa mor, ori sa nu mor. Odata și odata tot o sa murim”,…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, luni, ca aproape 18.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, iar peste 15.600 dintre acestea au primit prima doza de ser. Potrivit CNCAV, 17.986 de persoane au fost vaccinate in…

- In timp ce cazurile de infectare cu coronavirus sunt din ce in ce mai multe, numarul romanilor care se imunizeaza impotriva virusului ucigaș scade. In ultimele 24 de ore s-au vaccinat doar 8.967 de persoane. Conform bilanțului trimit de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind vaccinarea…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat ca nu s-a vaccinat impotriva coronavirusului, motivand ca deja a trecut prin boala. Edilul a declarat, in conferința de presa de prezentare a bilanțului de 10 luni de la preluarea mandatului, ca se va vaccina cand ii recomanda medicul. ”Am fost…

- In ultimele 24 de ore, pe teritoriul Romaniei s-au vaccinat impotriva COVID 13.363 de persoane, informeaza Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Astfel, pana in prezent, numarul vaccinaților cu schema completa a ajuns la 5.225.867 de persoane. In ultimele…

- In Moldova au fost administrate 1.00.000 de doze de vaccin împotriva COVID-19. Anunțul a fost facut de catre Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Potrivit datelor oferite de catre Ministerul Sanatații, persoana care a atins pragul de 1.000.

- Legea care prevede mai multe beneficii acordate persoanelor care se vaccineaza impotriva Covid – 19 a fost promulgata vineri de presedintele Klaus Iohannis, informeaza Adminisratia Prezidentiala. Legea precizeaza ca persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 urmeaza sa beneficieze, la cerere,…

- Pana in prezent, s-au vaccinat impotriva COVID-19, 53% din cadrele didactice și 55% din educatorii din gradinițe. Anunțul a fost facut pe rețelele de socializare de Edilul capitalei, Ion Ceban.