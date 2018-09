Stiri pe aceeasi tema

- Imagini incredibile vin de la Constanța, acolo unde șoferul unui dric a pierdut un coșciug chiar in oraș. La un sens giratoriu, coșciugul a alunecat din mașina, in timp ce șoferul iși vede mai departe de condus.Citește și: S-a TERMINAT! Celebra mașina cu numarul 'M..E PSD' a fost ELIMINATA:…

- Situație neprevazuta in traficul constanțean! Sicriul in care probabil se afla o persoana decedata a cazut dintr-o mașina a unei firme de pompe funebre in sensul giratoriul de pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanța.

- Un barbat a murit, marti dimineata, dupa ce a patruns cu autoturismul pe care il conducea pe contrasens, pe DN 22C, in apropiere de Medgidia, si a intrat in coliziune frontala cu o autoutilitara, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta."Un accident rutier a avut loc pe…

- În aceasta dimineața, un nou accident rurtier a avut loc pe Autostrada Soarelui, pe calea 1, în sensul de mers spre Constanța, la kilometrul 166. O mașina s-a facut praf, dupa ce i-a explodat un cauciuc, autoturismul izbindu-se de parapeți. Din parapetul median, mașina a ajuns…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, luni, intr-un accident provocat de un barbat de 84 de ani, care a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un refugiu de pe DN 2, la iesirea din Harsova, judetul Constanta, lovind o masina oprita, langa care se aflau copilul si tatal sau.

- Astazi, in jurul orei 8.30, in municipiul Constanța, o femeie, de 78 de ani a condus un autoturism pe strada Cișmelei, catre strada Dispensarului unde, ajungand in dreptul blocului LA, la efectuarea manevrei de parcare parțial pe trotuar, a surprins și accidentat ușor un barbat, de 82 de ani, care se…

- Timp de trei zile (6, 7, și 8 iunie), la Baza Sportiva din Bradu se desfașoara Summer Camp. Fostul internațional Nyron Wau, cel care conduce celebra academie de fotbal olandeza Voetbal School Total Control, a venit in Romania, mai precis in localitatea Bradu, pentru a-i invața fotbal pe copii. Clubul…

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta unde un tanar a fost lovit de o maslina in timp ce traversa pe marcajul pietonal. Potrivit IPJ Constanta, astazi, ora 13:49, un barbat, de 66 de ani, a condus un autoturism, pe bulevardul I.C.Bratianu din Constanta, dinspre Valu lui Traian…