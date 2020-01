Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a depus, sambata, o coroana de flori in Piata Universitatii, in memoria victimelor Revolutiei din decembrie 1989. Dupa ceremonie, el a discutat timp de mai multe minute cu oamenii prezenti in zona.

- Neozeelandezii din toata țara au tinut luni un moment de reculegere in memoria victimelor erupției vulcanice de saptamana trecuta de pe Insula Alba soldata cu moartea a cel putin 16 persoane, in timp ce poliția a continuat eforturile de recuperare a altor doua corpuri, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Numarul…

- Sa nu uitam ce s-a intamplat acum 4 ani! In memoria victimelor de la Colectiv, cu lumanari și flori in maini, peste o mie de oameni au participat, miercuri seara, la un marș in Capitala. Momente de reculegere s-au pastrat și in alte orașe ale țarii.

- Momente impresionante in fața clubului Colectiv, locul in care flacarile au distrus vieți și au mutilat pe viața suflete. Oamenii vin sa aprinda lumanari și sa spuna lumii ca aceasta tragedie NU poate fi uitata. Astazi este așteptat și un marș prin Capitala.

- Centrul de Arsi de la Iasi a fost inaugurat in sfarsit, dupa 17 amanari, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, fiind prezenta in municipiul resedinta de judet, unde a avut loc deschiderea noii clinici.

- World Rugby a anuntat pastrarea unui minut de reculegere la meciurile de duminica din cadrul Cupei Mondiale de rugby, in memoria victimelor taifunului Hagibis care a lovit sambata Japonia, informeaza cotidianul L'Equipe.