- Romanii cumpara tot mai multe mașini electrice, insa infrastructura verde inca lasa de dorit. Avem nevoie de inca 30.000 de stații de incarcare spune chiar Comisarul European pentru Transporturi.

- In majoritatea comunelor din judetul Vaslui, primariile s-au apucat sa monteze statii de incarcare a masinilor electrice, desi niciun localnic nu are un astfel de autovehicul. Mai mult, in viitorul nu foarte indepartat, pe fiecare ulita va fi montata cate o camera de supraveghere, desigur, pentru cresterea…

- Autobuze electrice pentru transportul public, la Sebeș. Primaria cumpara inca opt autovehicule și 12 stații de incarcare Primaria Sebeș cumpara inca opt autobuze electrice și 12 stații de incarcare, pentru asigurarea transportului public nepoluant in municipiu. Administrația locala a lansat pe 3 noiembrie…

- Orașul Targu Lapuș va avea șase autobuze electrice noi, la care se adauga mai multe stații de incarcare lenta și rapida. ”Astazi s-a semnat contractul privind investiția “Achiziție autobuze electrice și stații de incarcare in cadrul proiectului – MODERNIZARE TRANSPORT PUBLIC LA NIVELUL ORAȘULUI TARGU…

- Transport public nepoluant, la Sebeș. Primaria cumpara noua autobuze electrice și 12 stații de incarcare. Valoarea investiției Primaria Sebeș cumpara noua autobuze electrice, noua stații de incarcare lenta și alte trei stații de incarcare rapida. Valoarea investiției, finanțata prin PNRR, este de peste…

- Primaria Timișoara a pregatit peste trei milioane de lei pentru realizarea lucrarilor aferente locațiilor unde se vor monta in oraș zece stații de incarcare a autobuzelor electrice. Toate sunt de tip rapid, urmand a fi amplasate in mai multe zone din oraș. In baza contractului care se va incheia, se…

- ȘEDINȚA CLM… Aleșii locali barladeni reuniți in sedința ordinara a CLM, au aprobat un proiect de hotarare proiect care vizeaza montarea a 25 de stații de incarcare pentru mașini electrice. In ședința CLM Barlad de vineri, 29 septembrie, consilierii locali barladeni au dat unda verde unui proiect de…

- Fara apa curenta și canalizare, dar cu stații de incarcare pentru mașini electrice - este situația halucinanta dintr-o comuna din Mehedinți, cu potențial turistic uriaș și hibe la fel de mari cand vine vorba de prioritizarea investițiilor pe care le face primaria.