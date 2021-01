Stiri pe aceeasi tema

- Asociația GRIT (Gandește Romanește, Implica-te Tinerește) Covasna continua inscrierile la concursul online de recitare organizat cu ocazia Zilei Culturii Naționale, pana maine, 12 ianuarie. Vorbindu-ne despre acest nou eveniment online ce se adreseaza iubitorilor de poezie de toate varstele, inițiatoarea…

- Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe reincepe activitatea sportiva, in cadrul celor șase secții- atletism, lupte, handbal, judo, arte marțiale, gimnastica. Potrivit conducerii CSM, cei mai grabiți sunt sportivii echipei de Juniori 1 handbal, coordonați de antrenorul Marian Adespii, care…

- Vaccinurile anti-COVID-19 destinate personalului medical vor sosi in judetul Covasna cel mai probabil la mijlocul acestei saptamani, iar in cursul zilei de luni se va definitiva lista cadrelor medicale care doresc sa se vaccineze cu prioritate, a declarat conducerea Directiei de Sanatate Publica (DSP).…

- Autoritatile covasnene au propus infiintarea a 13 centre de vaccinare anti-COVID-19 la nivelul judetului, toate urmand sa functioneze in mediul urban. Prefectul judetului Covana, Iulian Todor, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca sase dintre acestea vor fi infiintate in unitati medicale, iar sapte…

- Nicolae Labis s-a nascut la 2 decembrie 1935, in comuna Malini, judetul Suceava, ca fiu al invatatorilor Eugen si Profira Labis, ambii indrumandu-i primii pasi in scoala primara. In perioada 1947-1951, a urmat cursurile Liceului „Nicolae Gane” din Falticeni. Scriitor precoce, a debutat cu poezii in…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei/Medicina Generala (SNMF) transmite autoritatilor ca medicii acestei ramuri vor fi in continuare alaturi de pacientii lor, iar „inrobirea (…) cu contracte obligatorii si pedepse nu va salva nici sistemul si nici vieti omenesti”, medicii de familie avand nevoie…

- 30 de actori aflati la inceput de cariera concureaza pentru premiile celei de-a 5-a editii a Festivalului National de Teatru D-BUTAN-T, organizat in perioada 19-26 octombrie de Teatrul “Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe in colaborare cu Teatrul de Stat din Constanta. Directoarea Teatrului „Andrei…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede ca valoarea indicatorului social de referinta creste anual, pana la atingerea valorii de 1.200 de lei. Au votat „pentru” 164 de deputati, 91 s-au exprimat „impotriva”, iar 5 s-au abtinut. „Valoarea indicatorului social de referinta…