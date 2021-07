Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa, invitat la ZIUA LIVE.Prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa a fost intrebat la ZIUA LIVE cati bani cheltuieste lunar pe parcare.Raspunsul sau a fost unul neasteptat..Probabil 100 lei cu tot cu biletele de autobuz. Nu pe zi, pe luna. Nu parchez…

- Designerul lui Carnem Iohannis a povestit pentru Libertatea despre alegerile soției președintelui in ceea ce privește ținutele. Andreea Tincu este creatoarea de moda care o imbraca pe Carmen Iohannis inca din 2015. Ea e cea care ii propune și creeaza ținutele primei doamne a Romaniei de la evenimentele…

- In continuare, brasovenii si turistii care ajung la Brasov au parcarea gratuita. Pe data de 6 iunie s-a implinit exact o luna de cand in municipiul Brasov nu se plateste parcarea publica. Asta deoarece scandalul dintre Primarie si firma care concesionase parcarile s-a mutat in Instanța. In tot acest…

- Gest șocant al unui activist al opoziției din Belarus. Barbatul a incercat sa se sinucida chiar in sala de tribunal. El a transmis familiei, prezenta in incapere, ca face asta pentru ca autoritațile i-au spus ca daca nu pledeaza „vinovat”, ii vor aresta toate rudele și vecinii. A fost dus de urgența…

- Primarul sectorului 4 Daniel Baluța s-a considerat lezat de articolele publicate in Libertatea și a cerut la Judecatoria Sectorului 2 ștergerea articolelor despre el, pedepsirea ziariștilor la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii și condamnarea lor penala, catre DIICOT. Prima acțiune…

- Tik Tok este una dintre cele mai folosite aplicații la nivelul actual. S-a aliniat la același nivel cu Instagramul, iar multe persoane caștiga deja sume frumoase din niște videoclipuri foarte scurte. Odata ce videoclipurile tale fac mai multe accesari, vine discuția despre reclame . Mulți sponsori cauta…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au intalnit joi, 13mai, la Judecatoria Sectorului 6, unde a avut loc o noua infațișare in procesullor de divorț. Artista a facut declarații la ieșirea din tribunal și a ținut saprecizeze ca este normal ca cei doi baieți ai ei cu Gabi sa ramana la ea.Artista și Gabi…

- Ansamblul Artistic „Doina Gorjului” a fost chemat in instanta pentru spatiul de la Casa de Cultura, in care isi desfasoara activitatea. Institutia se judeca luna viitoare pentru cei 470 de metri patrati, care sunt disputati de Fundatia Casa de Cultur...