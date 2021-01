Stiri pe aceeasi tema

- Radu Valcan s-a lasat filmat de soție in bucatarie, pregatind guacamole. Prezentatorul de la „Insula iubirii” a prezentat o rețeta „proprie” a acestui preparat, fiind ulterior pus in incurcatura de Adela Popescu.

- Patriarhia Romana a schimbat ora la care organizeaza slujba trecerii dintre ani, pentru a respecta restricțiile de circulație in vigoare in timpul starii de alerta. Potrivit Patriarhiei Romane, slujba de Binecuvantare a Noului An 2021 va avea loc in ultima zi din 2020, imediat dupa slujba Vecerniei.…

- Un ”divorț” de zile mari s-a produs in lumea radioului din Romania, cuplul Popescu și Flick s-a destramat. Razvan Popescu și Flick, pe numele sau real Flicea Sebastian Andrei, de la Radio ZU s-a rupt din cauza Denisei Hodisan, Miss Planet 2019, casatorita cu Flick.”S-a terminat cu Flick și Popescu la…

- Angajații unui restaurant din Ohio au primit un cadou de Craciun pe care nu-l așteptau, dupa ce un client a lasat un bacșiș de 5.600 de dolari și indicații cum sa fie imparțit, scrie CNN.Clientul, care a cerut reprezentanților restaurantului sa ramana anonim, a luat masa la Souk Mediterranean Kitchen,…

- Lucrurile merg de minune intre Flick și soția lui, Denisa Hodișan. ”Domnul Rima” este atat de indragostit incat nu-i refuza nimic nevestei, chiar daca dorința ei este de a-l transforma intr-o frumoasa diva.

- Statul american Georgia joaca un rol decisiv in lupta politica pe linie de cutit dintre democrati si republicani pentru Senatul Statelor Unite, in urma alegerilor de marti. In acest an au fost alegeri, in mod neobisnuit, pentru ambele locuri din Senatul SUA care revin Georgiei, iar in ambele cazuri…

- In urma cu doar cateva zile, Brigitte și-a luat toți admiratorii de pe rețelele de socializare prin suprindere, dupa ce a anunțat ca-și va face o noua intervenție la nivelul feței. Astazi, faimoasa femeie de afaceri i-a lasat muți de uimire prin prima apariție dupa procedura respectiva. Iata care a…

- Polițiștii din Bailești au reținut, ieri, pentru 24 de ore un tanar de 20 de ani, din municipiu, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce sustragea bani dintr-un magazin. In cursul zilei de ieri, polițiștii au fost sesizați ca, in incinta unui magazin din localitate, a fost surprins un tanar care…