Flick Domnul Rimă s-a însurat în secret cu o fostă Miss Planet Realizatorul de la Radio ZU este indragostit de cea mai sexy antrenoare de la noi, Denisa Hodișan (27 de ani), fosta "Miss Planet", in 2019. Tanara este originara din Oradea și are nu doar un chip de papușa, ci și un trup extrem sexy. Dar are și multe alte calitați, din moment ce Flick s-a convins atat de repede, dupa cateva luni de relație, ca ea este femeia langa care vrea sa imbatraneasca. Duminica, 30 august, cei doi au anunțat pe rețelele sociale ca s-au casatorit in Creta, cea mai mare insula a Greciei, insoțindu-și mesajele și de fotografii superbe. Informația a fost confirmata… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

