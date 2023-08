Stiri pe aceeasi tema

- Rețelele de socializare s-au incins dupa recenta postare, iar fanii au vazut cum s-au fotografiat Flavius Nedelea si Iulia Salagean. Daca e sa ne luam dupa imagini, am putea spune ca fostul iubit al Anamariei Prodan a cucerit-o pe fosta lui Alex Bodi.

- Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, a decis ca pentru o perioada sa nu mai iasa in spațiul public și sa vorbeasca, insa in tot acest timp s-au intamplat multe in viața blondinei. Și-a gasit un iubit, s-au desparțit, iar acum ne spune și ce așteptari are de la urmatorul partener. Care au fost…

- Știm cu toții ca atunci cand apare Anamaria Prodan prin preajma, vedeta reușește sa capteze toata atenția. In ultima perioada numele impresarei a aparut in multe articole de presa, ca urmare a divorțului ei rasunator de fostul soț, dar recent și atunci cand a precizat ca are o noua relație, care intre…

- Fostul iubit al Anamariei Prodan rupe tacerea - Afaceristul spune de ce s-a despartit de impresara: 'Nu ne-am…stiti voi!'Flavius Nedelea a subliniat ca el și Anamaria Prodan se ințeleg in continuare foarte bine dupa desparțire. Ei mențin un contact constant și discuta in mod regulat. Desparțirea…

- Flavius Nedelea a intrat in lumina reflectoarelor din momentul in care s-a aflat in presa ca el și Anamaria Prodan formeaza un cuplu. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, omul de afaceri a vorbit despre cum a ajuns sa-și deschida un restaurant de lux in București. Iata de la ce idee a pornit…

- Anamaria Prodan și Flavius Nedelea au trait o frumoasa poveste de dragoste insa, in urma cu cateva saptamani, cei doi au decis sa o ia pe drumuri separate. Chiar daca nu mai formeaza un cuplu, aceștia sunt nedesparțiți. Ce mesaj emoționant a postat Anamaria Prodan pentru fostul ei iubit, Flavius Nedelea.

- Au trecut cateva saptamani de cand Anamaria Prodan și Flavius Nedelea au anunțat ca s-au desparțit, insa abia acum au vorbit despre acest subiect delicat al vieții lor. Ei bine, in exclusivitate pentru Xtra Night Show, impresara a facut declarații despre desparțirea de afacerist și a marturisit ca l-a…

- Gabriela Lucuțar a revenit in lumea mondena din Romania, dupa o perioada in care a stat departe de lumina reflectoarelor. Momentul in care fanii și-au amintit de ea a fost cand Anamaria Prodan și-a anunțat noua afacere, pe care și-au deschis-o impreuna. Cele doua au facut senzație, dupa ce s-au plimbat…