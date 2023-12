Stiri pe aceeasi tema

- Timisoreanul Flavius Biea, campion mondial IBA la categoria mijlocie, l-a invins prin KO tehnic in repriza a doua pe argentinianul David Benitez, duminica dimineata, intr-o gala profesionista de box desfasurata la Bogota (Columbia). Biea (34 ani), care isi va pune in joc centura de campion in prima…

- Echipa de baschet a Timisoarei a pornit cu dreptul in returul Ligii Naționale de Baschet Masculin, sezonul regular. Leii din Banat au trecut de CSM Galați in deplasare in etapa a zecea, scorul final al confruntarii fiind de 88-79. Timisoara a reusit unul din cele mai bune meciuri ale sezonului, intr-un…

- SCM Timisoara parcurge deocamdata o ultima luna de toamna perfecta. Daca in octombrie „leii” au avut numai infrangeri in campionat, pana acum in noiembrie, incluzand ultimul joc, de ieri seara, scor 97-85 cu slovenii de la Ilirija, in Alpe Adria Cup, baschetbalistii alb-violeti au inregistrat victorii…

- In Sala Sporturilor din Deva, fața in fața s-au aflat CSM din localitate și CFR Timișoara in derby-ul etapei a VI-a din prima liga la futsal. Gazdele veneau dupa un succes in deplasare, 2-0 cu Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, victorie ce a pus capat seriei de doua egaluri (4-4 cu United Galați și 3-3 cu ...…

- Flavius Biea revine in ring dupa jumatate de an de la cucerirea titlului mondial IBA la categoria mijlocie. Pugilistul profesionist din Timisoara va lupta in main event-ul unei gale care va avea loc pe 2 decembrie, la Guadalajara, in Mexic, iar adversarul sau va fi argentinianul Victor Hugo Exner. Biea…

- Super reusita! Irina Bara a castigat turneul ITF de la Heraklion (Creta), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, duminica, dupa ce a invins-o pe compatrioata sa Andreea Mitu in finala cu scorul de 6-2, 6-1. Bara (28 ani, 190 WTA), a doua favorita, s-a impus dupa o ora si 24 de minute. Bara o conduce…

- Max Verstappen (Red Bull) a castgat, duminica, Marele Premiu al SUA, a 18-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1. Pentru olandez este a 15-a victorie din acest sezon, in care deja este campion, scrie news.ro.De asemenea, Verstappen a inregistrat succesul cu numarul 50 in Formula 1. Pe…

- SoftServe, unul dintre cei mai mari furnizori de soluții IT din Europa, alaturi de Consiliul Național Roman pentru Refugiați (CNRR), lanseaza un curs HTML dedicat refugiaților ucraineni din Romania, potrivit unui comunicat de presa. Programul educațional va fi oferit gratuit și este destinat persoanelor…