- Retailerul Flanco deschide al doilea magazin din Alba-Iulia, ajungand la o retea de 159 de magazine in Romania.”Flanco a deschis astazi un nou magazin in Alba-Iulia, plasat in Carolina Mall, cel mai mare centru comercial din judet, inaugurat in aceeasi zi. Cu o suprafata de 500 mp si dotari orientate…

- DOUGLAS Romania, retailerul de frumusețe și stil de viața cu cea mai mare acoperire naționala, iși continua extinderea prin deschiderea celui de-al 40-lea magazin, situat in Carolina Mall, din Alba Iulia. Decizia a fost luata ca parte a strategiei companiei la nivel de grup “Let It Bloom – DOUGLAS 2026”.…

- Inaugurarea din 6 iulie a podullui de la Braila peste Dunare, upranumit Golden Gate de Romania, a fost facuta inainte ca lucrarile sa fie 100% terminate. Podului deșa ii zboara șuruburile și e plin de denivelari.

- Carolina Mall, cel mai mare centru comercial din Alba Iulia, iși deschide porțile pe 31 august. Ce magazine va gazdui Branduri internaționale și naționale, primul Hipermarket Carrefour din oraș, food court cu un design deosebit, parc modern, dar și multe alte surprize ii așteapta pe albaiulieni la cel…

- Cea de-a șasea generație Honda CR-V a debarcat in Europa la mijlocul lunii mai. Acum, SUV-ul nipon poate fi comandat și pe piața din Romania. Clienții de aici au la dispoziție 3 niveluri de echipare: Executive, Advance și Advance Tech. In ceea ce privește motorizarile, noua generație Honda CR-V este…

- Tehnologie de ultima generație și in Romania/ Dr. George Marinescu: Lucram cu cel mai performant ecograf pe plan mondial Romania se poate lauda cu specialiști și aparatura de ultima generație in privința imagisticii medicale. In acest moment exista aparate care pot depista orice anomalie morfologica…