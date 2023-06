Fiziokinetoterapie cu roboți și echipamente ultraperformante la Piatra-Neamț “Facem Piatra-Neamț-ul bine!” Unic prin dotari și prin experiența fizioterapeutului dr. Ilie Onu, Centrul de Fiziokinetoterapie și Recuperare Medicala Medlife din Piatra-Neamț (in incinta Micromedica de pe strada Petru Rareș) este un ajutor nesperat mai ales pentru recuperarea medicala dupa o intervenție chirurgicala. Centrul a aparut in oraș in anii 2000, odata cu primii specialiști in fiziokinetoterapie. A fost primul centru de acest tip autorizat in 2005 și este pionierul acestui domeniu medical nu numai prin faptul ca a aparut primul in oraș, dar și prin dotari, partea de cercetare și rezultatele… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

