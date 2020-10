Test gratuit Aseaza-te pe o banca in parc si bucura-te de priveliste, de aer, de cer, de nori, de copaci, de natura, de Cernegura, de Pietricica, de Cozla. Apoi priveste-ti concetatenii, priveste atent trecatorii care merg pe-acolo. Daca ai in campul tau vizual si o trecere de pietoni, sau daca trec pe acolo multi adolescenti si tineri, este si mai elocvent. Fiindca ai sa vezi peste tot zombi (defectiv de plural), oameni cu ochii pe telefonul mobil, care nu se uita nici in stanga, nici in dreapta, nici inapoi si nici inainte, unii si cu prelungirea unor casti bagate in urechi, total absorbiti…