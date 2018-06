Stiri pe aceeasi tema

- Redmond O'Neal, fiul actorilor Farrah Fawcett si Ryan O'Neal, a fost pus sub acuzare, luni, pentru tentativa de crima, in legatura cu mai multe incidente violente care au avut loc in urma cu o luna si in timpul carora doua persoane au fost injunghiate, potrivit huffingtonpost.com.

- O tanara de 26 de ani a fost ucisa de soțul ei, fiind lovita cu cuțitul de mai multe ori. S-a intamplat intr-un bloc de pe Calea Girocului, iar barbatul a incercat sa-și ia viața, intrand cu mașina intr-un stalp.

- Tentativa de omor in Penitenciarul de Maxima Siguranta Arad. Un tanar din Maramures, condamnat pentru comiterea infractiunii de viol urmat de moartea victimei, a fost batut de doi detinuti, condamnati la inchisoare pentru crima, conform evz.ro. Pe fondul unor conflicte mai vechi, cei trei s au luat…

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca, la finalul anului trecut, a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou, a fost trimisa in judecata pentru tentativa de omor si omor calificat, a informat luni Parchetul Tribunalului Bucuresti. Daca va fi gasita vinovata de acuzatiile aduse, aceasta risca…

- Tenativa de crima in Arges. O cearta intre doi soti a degenerat, ajungandu-se la fapte cu iz penal. Sotia a pus mana pe un cutit si l-a injunghiat pe sot. Intregul incident s-a petrecut in localitatea argeseana Ratesti. Ultima actualizare: Miercuri, 02 Mai 2018 18:19

- Florin Mircea Buliga, barbatul din Brașov, care și-a omorat soția și cei doi copii, a fost reținut pentru 24 de ore, in noaptea de marți spre miercuri. Cel acuzat de comiterea triplei crime va fi prezentat Tribunalului cu propunere de arestare preventiva. Suspectul in cazul triplei crime a fost reținut,…

- Un fost savant sovietic care a dezvoltat neurotoxine din gama celui folosit impotriva fostului spion rus Serghei Skripal a declarat pentru The Guardian ca o otrava similara a fost folosita in asasinarea unui om de afaceri rus in 1995.

- Educatoarea din Timisoara, care și-a ucis fiica de 4 ani in baie, s-ar fi drogat inaine sa comita crima. Este una dintre ipotezele luate in calcul de procurori, dupa ce analizele au aratat ca aceasta avea substante halucinogene in sange. In fata anchetatorilor, femeia de 38 de ani a spus ca trebuia…