Fiul Madonnei, Rocco Ritchie, a petrecut ultimele zile in București, in compania unei romance cunoscute in showbiz. Este vorba despre Elena Chiriac, fosta concurenta Ferma și finalista Survivor 2022, dar și multipla campioana la taekwondo. Cei doi au fost surprinși la restaurant, apoi la Saga Festival. Elena Chiriac locuiește la Londra de mulți ani și se pare ca acolo l-a cunoscut pe fiul Madonnei, insa neaga zvonul ca ar forma un cuplu. „Am fost la cina impreuna la un restaurant de pe Șoseaua Nordului, apoi am fost la festival, la Saga. Ne-am intalnit in București, locuim amandoi in Londra. Ne-am…