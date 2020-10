Ani de zile David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel și al lui Marcel Pușcaș a fost in centrul mai multor scandaluri. Acum insa, la 24 de ani, tanarul s-a cumințit și și-a gasit o prietena cantareața care il ajuta și il indruma sa faca lucruri bune. Iar cei doi... The post Fiul Luminiței Anghel ii calca pe urme mamei appeared first on Tabu .