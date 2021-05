Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte american Donald Trump a primit pensie speciala din ianuarie de când a parasit Casa Alba: nu mai puțin de 65.600 de dolari au fost virați în conturile lui Trump ca indemnizație de fost șef de stat, pâna la 14 mai, relateaza The Hill. Potrivit The Hill care…

- Trump Organization, conglomeratul de companii care apartine familiei fostului presedinte american Donald Trump, este vizat de o ancheta penala, a anuntat marti procuroarea statului New York, Letitia James, potrivit www.newsweek.com . “Am informat Trump Organization ca ancheta noastra asupra acestei…

- ​Fostul președinte american Donald Trump a acordat primul interviu dupa plecarea de la Casa Alba în...familie. Lara Trump, nora fostului președinte și moderator Fox News, a fost cea care a avut ”onoarea” de a discuta cu acesta, singura problema fiind interdicția Facebook de a publica…

- Dominion Voting Systems a dat în judecata Fox News pentru defaimare, acuzând televiziunea conservatoare ca a afirmat în mod fals ca alegerile prezidențiale americane de anul trecut au fost fraudate cu ajutorul sau, relateaza Reuters și Associated Press.Dominion, care a intentat…

- Boeing-ul 757 placat cu aur al fostului președinte al Statelor Unite a fost parcat de doua saptamani pe un aeroport din comitatul Orange, New York, in așteptarea unor reparații costisitoare. Simbolul puterii lui Donald Trump este țintuit la sol, in timp ce, la randul lui, fostul lider de la Casa Alba…

- Fostul președinte Donald Trump ii indeamna pe americani sa se vaccineze impotriva Covid-19, deoarece vaccinul este unul „grozav” și care funcționeaza. Trump a mai declarat marți ca va decide daca va mai candida pentru un nou mandat la Casa Alba dupa alegerile pentru Congres din noiembrie 2022, potrivit…

- Rudy Giuliani, fost primar al orasului New York si avocat al lui Donald Trump, nu a stiut ca a fost filmat cu camera ascunsa si ca secventa in cauza a fost inclusa in comedia "Borat Subsequent Moviefilm", insa acest detaliu nu l-a impiedicat sa obtina vineri doua nominalizari la Zmeura de Aur, premii…

- Fosta purtatoare de cuvânt a lui Donald Trump la Casa Alba, Kayleigh McEnany, a fost angajata de Fox News ca prezentatoare, potrivit AFP.Kayleigh McEnany, de 32 de ani, absolventa de Georgetown și Harvard, este o republicana ferventa, ea facând în timpul liceului, stagii pentru…