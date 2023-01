Stiri pe aceeasi tema

- CERERE RESPINSA…Politistii de frontiera si vamesii retinuti de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie raman in continuare fara serviciu dupa ce magistratii Curtii de Apel Iasi au respins contestatiile formulate de catre acestia. Astfel, suspectii sunt nevoiti sa stea acasa, in conditiile in care…

- REACȚIE… Mariana Șalaru, șefa Serviciului Resurse Umane din cadrul Primariei Vaslui, a deschis proces la Tribunalul Vaslui, pentru daune morale. Paratul este Sorinel Catana, fostul șef al Poliției Locale Vaslui, cel care in ultima ședința de Consiliu Local din 2022 a acuzat-o de incompetența pe Șalaru.…

- Mai multe persoane au fost ranite și au nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce o mașina de transport plina cu oameni s-a rasturnat in cariera Jilț Sud. Autoritațile au declanșat Planul Roșul de Intervenție. Ora 17:45 Reacția CE Oltenia Complexul Energetic Oltenia a emis un comunicat de presa in legatura…

- AJUTOR…. Secția de pompieri Huși a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și un echipaj specializat pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o locuința din localitatea Padureni. Cauza, spun pompierii, a fost un scurtcircuit izbucnit in camera centralei termice. „La fața locului…

- CRESTERE…Inspectorii de munca vasluieni anunta angajatorii din judet despre noile modificari legislative in ceea ce priveste cuantumul salariului minim garantat, dar si despre modul in care vor fi compensate orele suplimentare. De asemenea, legiuitorul vorbeste si despre noile modificari ce sunt aduse…

- AMENZI… Inspectorii de munca vasluieni au continuat controalele, la agenții economici din județ și in luna noiembrie. Astfel, au fost efectuate sute de controale și aplicate amenzi de peste 300.000 de lei. De asemenea, tot in aceasta perioada, inspectorii de munca au verificat respectarea de catre transportatorii…

- DECIZIE DEFINITIVA… Arestate dupa ce și-au batjocorit și violat vecina cu un carnat, Irina Arcaleanu și Denisa M. din comuna Pușcași au atacat decizia judecatorului de drepturi și libertați la instanța superioara. Prin urmare, marți dimineața, femeia și nora ei in varsta de 16 ani au fost aduse la Tribunalul…

- JUDECATA… Vești noi in dosarul “jafului” de la Muzeul Județean “Ștefan cel Mare”. Tribunalul Vaslui a decis suspendarea procesului intentat fostei contabile-șefa pana la soluționarea dosarului de urmarire penala și, in același timp, a disjuns un capat din cererea de chemare in judecata intr-un alt dosar.…