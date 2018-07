Stiri pe aceeasi tema

- Fiul liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis in Siria luni de trei rachete teleghidate rusesti asupra unei pesteri unde acesta se afla, au afirmat serviciile de informatii irakiene, citate de France...

- Fiul liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis in Siria luni de trei rachete teleghidate rusesti asupra unei pesteri unde acesta se afla, au afirmat serviciile de informatii irakiene, citate de France Presse, informeaza Agerpres.Marti, Amaq, agentia de propaganda…

- Fiul liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis in Siria luni de trei rachete teleghidate rusesti asupra unei pesteri unde acesta se afla, au afirmat serviciile de informatii irakiene, citate de France Presse. Marti, Amaq, agentia de propaganda a Statului Islamic,…

- Hudhayfah al-Badri, fiul lui Abu Bakr al-Baghdadi, liderul gruparii Statul Islamic, a fost ucis in timpul unui atac pus la cale de jihadiști in provincia Homs, aflata in centrul Siriei, susține agenția de propaganda ISIS, Amaq, intr-o postare publicata marți.

- Un fiu al liderului Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis in orasul Homs din Siria, a anuntat marti televiziunea gruparii jihadiste, preluata de Reuters. "Hudayfah al-Badri (...) fiul Califului (...) a fost ucis intr-o operatiune impotriva Nusayriyyah si a rusilor la termocentrala…

- De la proclamarea sa, in iunie 2014, asa-numitul califat al Statului Islamic a executat in Siria 2900 de civili, conform unei estimari publicate marti de organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Acelasi raport, citat de Xinhua, arata ca totalul care include…

- De la proclamarea sa, in iunie 2014, asa-numitul califat al Statului Islamic a executat in Siria 2900 de civili, conform unei estimari publicate marti de organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Acelasi raport, citat de Xinhua, arata ca totalul care include…

- Cel putin 23 de civili, intre care 10 copii, au fost ucisi marti in raiduri impotriva unui sat controlat de gruparea jihadista Statul Islamic (SI) in nord-estul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Raidurile au vizat satul al-Qasr din provincia…