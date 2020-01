Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 32 de ani din comuna Reghiu a fost arestat preventiv pentru savarsirea infractiunii de ultraj. Fapta a fost comisa in data de 4 ianuarie a.c., iar o zi mai tarziu pe numele sau a fost emis mandat de arestare preventiva. Propunerea de arestare a fost facuta de procurorii Parchetului de pe…

- Mai sunt 9 zile pana la Craciun, iar pentru unii dintre voi micul dejun de post deja a devenit o adevarata provocare. Daca te-ai satura de banala fasole batuta sau de pate vegetal și de masline, vin in ajutorul tau cu o rețeta deosebita. Ți-am pregatit o rețeta speciala, sanatoasa și sațioasa, o crema…

- Dragii mei focșaneni, Va scriu aceste randuri intr-o saptamana extrem de importanta pentru noi toti. In cei trei ani și jumatate de cand mi-ați acordat increderea de a fi Primarul dumnevoastra, am lucrat și am evoluat impreuna. Cei mai mulți dintre dumneavoastra ma cunoașteți și știți ca de multe ori…

- Astazi, 13 noiembrie 2019, se implinesc 6 ani de cand ne-am desparțit pentru totdeauna de primarul Ion Petre. A fost un om deosebit, un prieten adevarat, un soț și un tata devotat dar, mai ales, un indrumator și un mentor pentru fiecare dintre noi, cei care, astazi, ne desfașuram activitatea in administrația…

- 118 copii din Odobești si 12 insotitori au mers la București cu trei autocare, la meciul Romania-Norvegia, care s-a disputat pe Arena Naționala. Primaria Odobești le-a asigurat biletele la meci, transportul, apa, dulciuri și batoane hidratante. Elevii, cu varsta de pana la 14 ani, de la Liceul Teoretic…

- Politistul de 31 de ani din judetul Olt care s-a impuscat duminica in cap cu arma din dotare, intr-un apartament din Caracal, a decedat miercuri dupa-amiaza la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Craiova, unde era internat in stare grava. Potrivit reprezentantilor SCJU Craiova, medicii au incercat…

- Octombrie este cea mai stabila luna de toamna, cu zile in sir in care vremea se mentine insorita, desi noptile devin tot mai reci, iar in majoritatea zonelor tarii apare bruma, se arata in caracterizarea climatica a lunii octombrie, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). De asemenea,…