Stiri pe aceeasi tema

- Bobby Brown Jr., fiul cantarețului Bobby Brown, a fost gasit mort miercuri in locuința lui din Los Angeles, informeaza CNN.Poliția din Los Angeles a raspuns la un apel de urgența facut miercuri dupa-amiaza.

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca- Secția 4 Poliție au fost sesizați de catre o femeie in varsta de 57 de ani, din Cluj-Napoca, cu privire la faptul ca soțul ei s-ar fi aruncat de la balconul locuinței de domiciliu, respectiv de la etajul 8 al unui imobil situat pe raza municipiului.Polițiștii…

- Anuntul a fost facut de sotia sa, scenarista Amy Holden Jones, intr-un comunicat pe Twitter. "Chapman, cunoscut ca 'poet al asfaltului' pentru colaborarea sa la filmul 'Taxi Driver' a murit duminica de insuficienta cardiaca in Los Angeles (California)", se arata in mesaj. Activitatea sa a fost recompensata…

- Mama actorului Sylvester Stallone a murit la varsta de 98 de ani. Jackie Stallone era cel mai excentric personaj din Los Angeles. Frank Stallone a anuntat pe Facebook decesul ei. „A murit in somn, asa cum si-a dorit. Era greu sa nu o placi, a fost o persoana foarte excentrica... The post Mama lui Sylvester…

- Mama actorului Sylvester Stallone a murit la varsta de 98 de ani. Jackie Stallone era cel mai excentric personaj din Los Angeles. Frank Stallone a anuntat pe Facebook decesul ei. „A murit in somn, asa cum si-a dorit. Era greu sa nu o placi, a fost o persoana foarte excentrica... The post Mama lui Sylvester…

- Compozitorul Al Kasha, care a castigat premiul Academiei Americane de Film in 1970 pentru baladele din productiile "The Poseidon Adventure" si "The Towering Inferno", a murit luni la Los Angeles la varsta de 83 de ani. Cauza mortii nu a fost anuntata, potrivit Variety.

- Ruby, de patru ori nominalizat la premiile Daytime Emmy, a murit pe 26 august in casa lui din Los Angeles, a anuntat unul dintre nepotii lui.Joe Ruby l-a intalnit pe Ken Spears cand amandoi erau monteuri de sunet, apoi au facut parte din echipa de scenaristi a companiei Hanna-Barbera si au…

- La doar trei zile de la decesul marii campioane Viorica Ionica, handbalul romanesc este din nou indoliat. Federatia Romana de Handbal a anuntat, pe site-ul oficial, trecerea in nefiinta a unui alt jucator emblematic al nationalei masculine a Romaniei: Gheorghe Dogarescu. Fost component al nationalei…