Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie inregisteaza cel mai rapid declin trimestrial al economiei de la criza din 2008 și se pregatește de o prabușire anuala istorica de 14% Economia britanica s-a contractat in primul trimestru din acest an in cel mai rapid ritm de la criza din 2008, in urma introducerii masurilor destinate…

- Banca Centrala Europeana (BCE) se asteapta la o contractie de "5% pana la 12%" a Produsului Intern Brut al zonei euro in acest an, avand in vedere incertitudinea ridicata care exista cu privire la impactul economic al coronavirusului, a declarat joi presedintele BCE, Christine Lagarde, informeaza…

- Reactia Vioricai Dancila vine la scurt timp dupa ce Florin Citu, ministrul Finantelor, a promis ca la urmatoarele evaluari ale agentiilor de rating Romania sa revina la perspectiva stabila sau chiar direct la pozitiv. Florin Citu: Agentia de rating Moody's a pastrat rating-ul Romaniei si a schimbat…

- Ministrul Sanatatii din Italia, Roberto Speranza, declara ca problema principala acum nu este data la care țara trebuie sa reporneasca activitatea, ci felul in care o face. Un virusolog italian adauga ca anticiparea redeschiderii, inclusiv a școlilor, inseamna „deschiderea robinetelor de contacte”.Agenția…

- Ministrul Finantelor Florin Citu afirma ca Agentia de rating Fitch a pastrat rating-ul Romaniei, dar a scazut perspectiva, iar inrautatirea perspectivei este un avertisment clar dat de agentia de rating populistilor din Parlament. "Agentia de rating Fitch A PASTRAT rating-ul Romaniei dar a…

- Agenția de rating Fitch a pastrat rating-ul României dar a scazut perspectiva. În condițiile crizei prin care trece astazi economia globala pastrarea rating-ului arata încrederea pe care o are agenția de rating în masurile luate de acest guvern, scrie ministrul Finanțelor pe…

- Revizuirea perspectivei reflecta agravarea substanțiala a finanțelor publice din România pe termen scurt, deoarece focarul și raspândirea pandemiei COVID-19 înrautațesc o poziție fiscala deja deteriorata. Combinația dintre contracția economica severa și creșterea cheltuielilor publice…

- Financial Times: Economia mondiala va primi cea mai mare lovitura de la Marea Depresiune încoace. Contracția globala din acest an va fi atât de puternica încât doar o mâna de oameni din întreaga lume vor fi experimentat un eveniment similar în viața lor. ● Les…