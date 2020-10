Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat luni ca ordonanta de urgenta adoptata saptamana trecuta care prevede esalonarea datoriilor restante de la declansarea starii de urgenta si suspendarea si dupa 25 octombrie a executarilor silite urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial luni sau marti.…

- Ziarul Unirea Romanii ar putea beneficia de eșalonarea la plata a datoriilor datorita pandemiei. Noile masuri propuse de guvern Romanii ar putea beneficia de eșalonarea la plata a datoriilor datorita pandemiei. Noile masuri propuse de guvern Eșalonarea la plata a datoriilor acumulate in pandemie este…

- ​Firmele care au inregistrat datorii la bugetul consolidat al statului din cauza declararii starii de urgența (COVID-19) vor putea cere eșalonarea plații acestor sume. Solicitarile pot fi facute pana cel tarziu in data de 15 decembrie, inclusiv, pentru toate obligațiile bugetare acumulate incepand cu…

- Ordonanta de urgenta privind esalonarea datoriilor acumulate in perioada starii de urgenta va intra in prima lectura in sedinta de Guvern de joi a anuntat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Stiu ca pentru 25 octombrie au existat ingrijorari si foarte multe companii ne-au abordat si ne-au…

- Citu: OUG privind esalonarea datoriilor acumulate in perioada starii de urgenta intra joi in Guvern. Nu sunt necesare garantii, iar cererile pot fi depuse pana la 15 decembrie Ordonanta de urgenta privind esalonarea datoriilor acumulate in perioada starii de urgenta va intra in prima lectura in sedinta…

- In perioada 21 – 24 septembrie a.c., peste 300 de societati comerciale au fost verificate in cadrul unor actiuni de verificare a modului in care sunt respectate normele legale impuse in perioada starii de alerta. Structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat acțiunile de verificare, sub autoritatea…

- Direcția Generala de Asistența Sociala (DGAS) Onești distribuie, din aceasta luna, maști de protecție faciala pentru persoanele defavorizate prevazute de OUG nr. 78/2020. Fiecare persoana eligibila va primi o cutie cu 50 de maști de protecție. Categoriile de persoane beneficiare sunt: a) persoanele…

- In perioada 21-23 august a.c., structurile teritoriale ale M.A.I. au continuat acțiunile desfașurate in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, sub autoritatea Instituției Prefectului, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19. Zilnic, la activitațile desfașurate…