Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Comunei Cuza Voda a incheiat un contract cu firma Iridex Group Salubrizare SRL. Valoarea totala a achizitiei este de 971689 lei.Comuna Cuza Voda din judetul Constanta a semnat un contract pentru servicii de colectare separata, transport separat, tratarea si depozitarea deseurilor. Societatea…

- sursa foto: Inquam Photos\ Octav Ganea »» Agenția Naționala pentru Egalitate de Șanse, o structura aflata in subordinea Ministerului Muncii, implementeaza un program național pentru victimele violenței domestice. Valoarea proiectului, care se numește Venus și este finanțat de Uniunea Europeana, e de…

- Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local a incheiat un nou contract subsecvent la acordul cadru de servicii postale de distribuire a corespondentei Valoarea totala a achizitiei fara TVA este de 49.600 lei Contractul a fost incheiat cu Pink Post Solutions SRL cu sediul…

- Sumele platite de statul roman de la bugetul special pentru șomajul tehnic in Timiș a atins un maxim de aproape jumatate din totalul banilor dați anul trecut intr-o singura luna. A fost mai 2020, vorbim de 119 milioane de lei, arata datele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca. Valoarea…

- Consiliului Judetean Constanta cumpara servicii de creatie si productie pentru materiale publicitare Este vorba despre proiectul ldquo;Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin EscapeLand" Valoarea totala estimata este 728.070.12 lei Termenul limita pentru primirea ofertelor…

- ELVPART SRL, cu sediul in Municipiul Targu Jiu, Romania, Str. Unirii nr. 94A, , județul Gorj, cod poștal 210143, anunța incheierea proiectului „DEZVOLTAREA FIRMEI SC ELVPART SRL”, cod SMIS 131280, in baza contractului de finantare incheiat cu MinisterulDezvoltarii, Lucrarilor Publice șiAdministrațieiin…

- Primaria Constanta organizeaza licitatia pentru servicii de cadastru si inscriere in cartea funciara a imobilelelor proprietate publica sau privata a municipiului Valoarea estimata a contractului este de 127.350 lei fara TVA Termenul limita primire oferte este 20.04.2021Primaria Constanta organizeaza…

- Media tranzacțiilor pe perechea euro/leu calculata de BNR și publicata zilnic în jurul orei 13 a fost luni de 4,89 lei pentru un euro, un record pentru piața valutara de la noi. Cu toate ca pragul de 4,89 nu a mai fost atins pâna acum, tendința de depreciere controlata ar putea continua,…