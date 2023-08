Firma Geotech Dobrogea Proiectare, infiintata la Constanta. Cu ce se ocupa

Stiri pe aceeasi tema

- In baza cererii nr. 72588 din data de 20.06.2023 i a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului IDEAL KOuml;STENCE S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in municipiul Constanta,…

- In baza cererii nr. 72617 din data de 20.06.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului KATRYN DEVELOPMENT S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in municipiul Constanta,…

- In baza cererii nr. 56890 din data de 14.06.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului : DORIAN PRAVDA CONSTRUCT S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in municipiul Constanta,…

- In baza cererii nr. 45478 din data de 23.05.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului ARTEUM SOCIAL S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in municipiul Constanta, strada…

- In baza cererii nr. 38828 din data de 15.05.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului Xalmed Kinesiotherapy S.R.L. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in satul Tuzla, comuna…

- In baza cererii nr. 38162 din data de 11.05.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului Aso Construction S.R.L. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in municipiul Constanta, Bulevardul…

- Recent, in Monitorul Oficial al Romaniei s a publicat decizia privind autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea firmei Zian Expert Construct SRL. Firma are sediul social in municipiul Constanta, Aleea Branduselor nr. 2, intr un apartament. Domeniul pricipal de activitate este reprezentat…

- In baza cererii nr. 36794 din data de 05.05.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului Advice Latin King S.R.L. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in municipiul Medgidia, strada…